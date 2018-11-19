"Yılın Kadın Atleti" ödülünün finalistleri belirlendi
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    "Yılın Kadın Atleti" ödülünün finalistleri belirlendi

    "Yılın Kadın Atleti" ödülünün finalistleri belirlendi

    Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği () tarafından verilen "Yılın Kadın Atleti" ödülü için finalistler belli oldu.

    'ten yapılan açıklamaya göre "Yılın Kadın Atleti" ödülü için 5 isimden oluşan aday liste, IAAF üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlendi.

    Avrupa şampiyonu Belçikalı heptatloncu Nafissatou Thiam, geçen yıl kazandığı ödüle bir kez daha aday gösterildi.

    Uzun atlama ve üç adım atlamada Kıtalar Kupası, , Orta Amerika ve Karayipler şampiyonu Kolombiyalı Caterine Ibarguen, 100, 200 ve 4x100 metrede Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, 3 bin metre engellinin dünya rekortmeni Kenyalı Beatrice Chepkoech, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları ve Elmas Lig'de 200 metrenin altın madalyalı ismi Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo adaylar arasında yer aldı.

    "Yılın Erkek Atleti" ödülünün finalistleri, yarın açıklanacak. Ödüller, 4 Aralık'ta Monaco'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

    1. 19.11.2018 21:33
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