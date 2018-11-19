"Yılın Kadın Atleti" ödülünün finalistleri belirlendi
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Kadın Atleti" ödülü için finalistler belli oldu.
IAAF'ten yapılan açıklamaya göre "Yılın Kadın Atleti" ödülü için 5 isimden oluşan aday liste, IAAF üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlendi.
Avrupa şampiyonu Belçikalı heptatloncu Nafissatou Thiam, geçen yıl kazandığı ödüle bir kez daha aday gösterildi.
Uzun atlama ve üç adım atlamada Kıtalar Kupası, Elmas Lig, Orta Amerika ve Karayipler şampiyonu Kolombiyalı Caterine Ibarguen, 100, 200 ve 4x100 metrede Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, 3 bin metre engellinin dünya rekortmeni Kenyalı Beatrice Chepkoech, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları ve Elmas Lig'de 200 metrenin altın madalyalı ismi Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo adaylar arasında yer aldı.
"Yılın Erkek Atleti" ödülünün finalistleri, yarın açıklanacak. Ödüller, 4 Aralık'ta Monaco'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
- 19.11.2018 21:33
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
"Yılın Kadın Atleti" ödülünün finalistleri belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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