Türk atletizmi patlama yaptı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Türk atletizmi patlama yaptı

    Türk atletizmi patlama yaptı
    Turkcell iş birliği ile yeni bir döneme giren Türk atletizmi meyvelerini topluyor. Sporcularımız, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan 5 madalya, 1 Şampiyona Rekoru ve 8 Rekoru ile döndü. , Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkarken, milli sporcular da 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
    1. 14.8.2018
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