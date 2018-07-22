Milli atlet Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu
Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezon 11. ayağında mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.
Sezon finaline kalmayı daha önce garantileyen milli atlet, İngiltere'nin başkenti Londra'da piste çıktı.
Copello'nun 48,44'lük derecesiyle ikinciliği elde ettiği yarışta, Norveçli dünya şampiyonu Karsten Warholm 47,65 ile birinciliğe ulaştı.
Yasmani Copello, 2018 sezonunda çıktığı diğer Elmas Lig müsabakalarında dört kez üçüncü, bir kez de dördüncü sırayı almıştı.
- 22.7.2018 02:07
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