Milli atlet Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu

    Milli atlet Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu

    Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinin bu sezon 11. ayağında mücadele eden milli sporcu , erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.

    Sezon finaline kalmayı daha önce garantileyen , 'nin başkenti 'da piste çıktı.

    Copello'nun 48,44'lük derecesiyle ikinciliği elde ettiği yarışta, Norveçli dünya şampiyonu Karsten Warholm 47,65 ile birinciliğe ulaştı.

    , 2018 sezonunda çıktığı diğer müsabakalarında dört kez üçüncü, bir kez de dördüncü sırayı almıştı.

    1. 22.7.2018 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli atlet Copello, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN