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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Şampiyonun 2018 hedefi

    Şampiyonun 2018 hedefi

    , yeni yılda ’nda İstiklal Marşı’nı dinleteceğini söyledi

    'nin dünya şampiyonu milli atleti , 2018 hedeflerini açıkladı. 200 metrede dünyanın en iyisi olan yıldız sporcu, bu yılki hedef yarışının ağustos ayında yapılacak olduğunu açıkladı. Yeni madalyalar için elinden geleni yapacağını kaydeden Ramil, "Avrupa'da da birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Dünya Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'da da İstiklal Marşımızı okutmak anlamlı olacak. Gelecek sene de 200 metrede dünya şampiyonluğu unvanını korumak en büyük hedefim. Kamp çalışmalarım en iyi şekilde devam ediyor. Formum yükseliyor" sözlerini sarfetti.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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