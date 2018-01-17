Şampiyonun 2018 hedefi
Ramil Guliyev, yeni yılda Avrupa Şampiyonası’nda İstiklal Marşı’nı dinleteceğini söyledi
Fenerbahçe'nin dünya şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev, 2018 hedeflerini açıkladı. 200 metrede dünyanın en iyisi olan yıldız sporcu, bu yılki hedef yarışının ağustos ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası olduğunu açıkladı. Yeni madalyalar için elinden geleni yapacağını kaydeden Ramil, "Avrupa'da da birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Dünya Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'da da İstiklal Marşımızı okutmak anlamlı olacak. Gelecek sene de 200 metrede dünya şampiyonluğu unvanını korumak en büyük hedefim. Kamp çalışmalarım en iyi şekilde devam ediyor. Formum yükseliyor" sözlerini sarfetti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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