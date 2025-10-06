Belözoğlu'na tam destek

Antalyaspor, Ç. Rizespor'a evinde yenilince Emre Belözoğlu istifa sinyali verdi. "Antalya'daki bakışı hissediyorum, gereğini yapacağım" diyen Belözoğlu'na, Başkan Perçin sahip çıktı. Ocak 2025'te göreve başlayan Belözoğlu, ilk sezonunda 18 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
Antalyaspor, Ç. Rizespor'a evinde yenilince Emre Belözoğlu istifa sinyali verdi. "Antalya'daki bakışı hissediyorum, gereğini yapacağım" diyen Belözoğlu'na, Başkan Perçin sahip çıktı. Ocak 2025'te göreve başlayan Belözoğlu, ilk sezonunda 18 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Yaz döneminde transfer yasağı nedeniyle kriz yaşayan takım, Temmuz'da Belözoğlu ile sezona başladı. Yeni sezonda 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan Antalyaspor, eksi 4 averajla yoluna devam ediyor.