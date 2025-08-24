Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında eli boş dönmek istemiyor. 2'de 2'yle lige başlayan Akrepler'de teknik direktör Emre Belözoğlu, "Lige çok iyi başladık. Bu performansımızı sürdürmek istiyoruz. Maçın başından sonuna kadar pes etmeyeceğiz" dedi.
