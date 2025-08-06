Antalya'ya dev kaleci

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Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, bir süredir uğraştığı transfer yasağını kaldırdıktan sonra vites yükseltti. Takımda önemli bir değişime giden güney ekibi, üst sıralar için mücadele verecek bir takım yaratmaya çalışıyor.

Çok sayıda isimle temasta bulunan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımda görmeyi çok istediği bir kalecide son aşamaya geldi. O isim, Heerenveen forması giyen 31 yaşındaki Andries Noppert'ten başkası değil.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kulübüyle 2 senelik daha sözleşmesi bulunan ve takımdan ayrılması beklenen tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Antalya, transferi cüzi bir ücret karşılığında sonlandırmak istiyor.

2022 yılında Go Ahead'den bedelsiz olarak Heerenveen'e katılan 31 yaşındaki başarılı file bekçisi bugüne kadar Hollanda Milli Takımı'nda da 5 karşılaşmada forma giydi. 2.03'ülk Noppert uzun boyunun avantajıyla özellikle yan toplarda çok etkili bir görüntü sergiliyor. Tecrübeli isimle 3 yıllık sözleşme yapılacak.