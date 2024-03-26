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Buksa'nın gözü 15 golde

Antalyaspor’un Polonyalı yıldızı Buksa, “Geçen sezon Wright, 15 gol atmıştı. Buna ulaşmak benim için büyük başarı olacaktır” dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Buksa'nın gözü 15 golde

Antalyaspor'un Polonyalı santrforu Adam Buksa, 29 maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti. Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki forvet, hedefini geçen sezon 15 gol atan takımın eski golcüsü Haji Wright olarak belirledi. Buksa, "İstatistiklerimden çok memnunum. Antalyaspor'un şampiyonluk mücadelesi vermeyen ve fazla pozisyon yaratmayan bir takım olduğunu düşünürsek bu rakamları iyi buluyorum. Bu formumum iyi olduğunu gösteriyor. Antalyaspor'da Haji Wright, ligde 15 gol atmıştı ve bu çok iyi bir istatistik olarak değerlendirilmişti. Buna ulaşmak benim için büyük başarı olacaktır. Dzeko'nun 18, Icardi'nin 17 golü var. Gol kralı olmam muhteşem olabilir ama bu çok zor çünkü Galatasaray da Fenerbahçe de bir maçta 5-6 gol atabiliyor. Şu anda gol kralı olmak benim gizli hayalim" dedi.

BAŞKA TÜRK TAKIMI OLABİLİR

Buksa, Antalyaspor'daki geleceğiyle ilgili de konuştu: Antalya'da transfer yasağı var. Hiçbir zaman kontratımdaki opsiyon kadar para harcamadılar. Antalya'da kalma ihtimalim çok az. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama az da olsa başka bir Türk kulübüne gitme ihtimalim var.

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