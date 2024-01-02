Sergen Yalçın imzalıyor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için bugün imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı ekipte görev yapacak 51 yaşındaki hocanın sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon yer alacak. Yalçın'ın anlaşma karşılığında bu sezon 20 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

İLK 4'TE BONUS ALACAK

Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde alacağı bonus maddeleri olacak. 51 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nı kazanması ya da sezonu ilk 4 takım arasında tamamlaması halinde ekstra bonus hakkını elde edecek.