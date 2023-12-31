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Sergen Yalçın Bitexen Antalyaspor ile anlaştı!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve uzun süredir herhangi bir takımın başında görev almayan Sergen Yalçın'dan flaş karar geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Bitexen Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Kırmızı - beyazlı ekipten de resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 18:08
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Sergen Yalçın Bitexen Antalyaspor ile anlaştı!

Son olarak Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından herhangi bir takımı çalıştırmamıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı aldığı flaş kararla Nuri Şahin ile yollarını ayıran Bitexen Antalyaspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

ANTALYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:

Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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