Sergen Yalçın Bitexen Antalyaspor ile anlaştı!

Son olarak Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından herhangi bir takımı çalıştırmamıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı aldığı flaş kararla Nuri Şahin ile yollarını ayıran Bitexen Antalyaspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

ANTALYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:

Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.