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Buksa fırtınası

Antalyaspor'un Lens'ten kiraladığı Polonyalı golcü, 1 gol, 1 asistle Ankaragücü maçına damga vurdu. 10 maçta 5 gol, 2 asist ulaştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Buksa fırtınası

Antalyaspor, Ankaragücü karşısında gol şov yaparken Adam Buksa maça damgasını vuran isimdi. Başkent ekibinin 4-0 kazandığı karşılaşmada Larsson'un golünün asistini veren Polonyalı yıldız, bununla yetinmedi takımının üçüncü golüne de imzasını attı. Sezon başında Lens'ten kiralanan ve her maç devleşen Buksa, 10 maçta attığı 5 gol ve 2 asistle Antalyaspor'un en skorer ismi olmayı başardı.

Taraftarın yeni sevgilisi Adam Buksa dikkat çeken bir kariyere sahip... Çocukluk ve gençlik dönemleri Krakow'da geçen 27 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Polonya'dan Amerika'ya transfer oldu. New England'daki başarılı iki sezonun ardından 6 milyon euro'ya Fransa'nın Lens takımına katıldı. Sakatlık nedeniyle etkili olamayan 27 yaşındaki golcü, bu sezon katıldığı Antalyaspor'da adeta patlama yaptı.

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