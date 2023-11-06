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Taraftardan tam destek
Antalyaspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede taraftarlar takımlarına destek oldu. Mücadeledeyi 10 bin 633 futbolsever yerinde takip etti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, ikinci yarıda üst üste gelen goller sonrası büyük sevinç yaşadı. Galibiyetin coşkusunu takımla kutladı. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde destek verdi.
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