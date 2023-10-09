Antalyaspor'da Nuri Şahin istifa iddialarına yanıt verdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Sabri Gülel, dernek ve vakıf ile yaşanan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti. Gülel, "Antalyaspor A.Ş'nin iki sahibi var; vakıf ve dernek. Görevimizi düzgün şekilde yapmamıza izin vermiyorlar. O yüzden takıma zarar gelmesin diye genel kurula gidiyoruz, istifa ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Gülel'in ardından teknik direktör Nuri Şahin'in de istifa edeceği iddia edildi.

Ancak Nuri Şahin, ayrılık iddialarını "Görevimin başındayım. Antalyaspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum" sözleriyle yalanladı.