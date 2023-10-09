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Antalyaspor'da Nuri Şahin istifa iddialarına yanıt verdi!

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'da Başkan Sabri Gülel ve yönetimi istifa kararı aldı. Gülel'in ardından istifa edeceği öne sürülen teknik direktör Nuri Şahin, hakkındaki iddialara yanıt verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 17:41
Antalyaspor'da Nuri Şahin istifa iddialarına yanıt verdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Sabri Gülel, dernek ve vakıf ile yaşanan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti. Gülel, "Antalyaspor A.Ş'nin iki sahibi var; vakıf ve dernek. Görevimizi düzgün şekilde yapmamıza izin vermiyorlar. O yüzden takıma zarar gelmesin diye genel kurula gidiyoruz, istifa ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Gülel'in ardından teknik direktör Nuri Şahin'in de istifa edeceği iddia edildi.

Ancak Nuri Şahin, ayrılık iddialarını "Görevimin başındayım. Antalyaspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum" sözleriyle yalanladı.

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