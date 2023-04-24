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Antalyaspor 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Antalyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Yatabare ve penaltıdan Gradel kaydetti. Antalyaspor'un tek golü Larsson'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 22:03
Antalyaspor 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Abdulkadir Bitigen çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Yatabare ve 22. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 48. dakikada Larsson'dan geldi.

Bu sonuçla Sivasspor, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti. Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

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