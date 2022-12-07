Luciano Spalletti: Nuri Şahin çok iyi bir teknik direktör olacak

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Antalyaspor'a konuk olan İtalyan ekibi Napoli, maçı 3-2'lik skorlar kazandı. Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti, kadrodaki eksikliklerden dolayı farklı bir taktik kullanmak durumunda kaldıklarını belirterek, "Elimizde bir imkan olduğunu da bu akşam gördük. Aslında ilk başta kolay gelse de sonradan zorlaştı. Bunda etken olarak Nuri Şahin'in payı çok yüksek. Antalyaspor'un Nuri Şahin'e sahip olması büyük şans. Çok büyük hoca olacağı ileride kesin. Çok bilgili ve kendisini gösteriyor" şeklinde konuştu.



"HAZIRLIKLARIMIZA DA SON SÜRAT DEVAM EDECEĞİZ"

Maçta eski takımlarından oyuncuları görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Spalletti, "Shaktar Donetsk döneminden Luiz Adriano ve Fernando Martins'i görmek beni mutlu etti. Ömer Toprak'ı yakından görmek de. Bizim için enteresan bir maç oldu. Hazırlıklarımıza da son sürat devam edeceğiz" dedi.



"BÜTÜN İMKANLARIN SUNULDUĞU BİR ORTAMDA ANTRENMANLAR YAPIYORUZ"

Luciano Spalletti, kamp sırasında her şeyin yolunda olduğunu dile getirerek, "Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa kamp boyunca onu yapıyoruz. Sezonun ikinci yarısına en hazır halde gelmek için çok güzel bir yerde bütün imkanların sunulduğu bir ortamda antrenmanlar yapıyoruz. Kolay bir maç değildi, kaygan bir zemindi teknik oyuncular zorlandı. N'Dombele oyuna girdikten sonra o fiziğine rağmen iyi performans sergiledi. Bazen takım halinde zorlandık ve bazı noktaları geliştirmemiz gerekiyordu. Beğendim noktalar ise topu hızlı çevirmemiz ve neler yapmamız gerektiğini gösterdik" ifadelerini kullandı.



"DÜNYA KUPASI'NA GİDEN OYUNCULARI BEKLİYORUZ"

Dünya Kupası'na giden oyuncuları beklediklerini dile getiren Napoli teknik direktörü Spalletti, "Dünya Kupasına katılan oyuncularımızın hepsi tatildeler. Keyifli bir şekilde dinleniyorlar. Biz sabırsızlıkla onların bize katılmasını bekliyoruz. Kucak dolusu sevgiyle onları karşılayacağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de yüksek kalitede oyunun olduğunu belirten Spalletti, "Bu kadar yüksek seviyede kaliteli futbol varsa İtalya'dan gelen hocaların da burada olduğunu hatırlatmak lazım. Çok yüksek seviyede bir futbol var burada. Farioli, Pirlo gibi, Montella gibi isimler Türkiye'ye geliyorsa bu tesadüf değil. Bu kaliteyi buradaki futbolcularla gösterebileceklerine inandıkları için. Montella da beni ziyarete geldi ve Türk futbolundan övgüyle bahsetti. Avrupa futboluna kıyasla sahada bazı anlarda ne kadar güzel top çevirdiklerini gösterdiler" dedi.



"TÜRKİYE'DEN ÇOK FAZLA FUTBOLCU ALINABİLEĞİNİ GÖRDÜK"

Sadece Eljif Elmas, Kim Min-Jae'yi değil Türkiye'den çok fazla futbolcu alabileceklerinin farkında olduklarını belirten Spalletti, "Buradan neden başka futbolcular gelmesin. Aslında şöyle söyleyeyim, çok kaliteli futbolcuların olduğunu biliyoruz. İsimleri vermeyeceğim ki isimleri bizde kalsın, olursa ki bizden başkası almasın o oyuncuları" şeklinde konuştu.