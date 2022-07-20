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Haji Wright’tan 3 yıllık imza

Antalyaspor, ABD'li milli futbolcu Haji Wright ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki golcü futbolcu ve Danimarka kulübü SonderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Haji Wright’tan 3 yıllık imza
Antalyaspor, ABD'li milli futbolcu Haji Wright ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki golcü futbolcu ve Danimarka kulübü SonderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandı. Haji Wright, kendisini 3 yıllığına Antalyaspor'a bağlayan resmi imzayı Almanya kampında attı ve ilk antrenmanına çıktı. Geçen sezon çıktığı 32 lig karşılaşmasında 14 gol 3 asistle oynadı. Türkiye Kupası'nda da bir kez ağları havalandıran Haji Wright'ın ismi büyük kulüplerle de anılıyordu.
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