Antalyaspor Konyaspor : 3-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım maça, Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Adriano, Ndao, Doğukan ve Wright 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Šehić, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadžiahmetović, Michalak, Endri, Bytyqi ve Ahmed Hassan 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk dakikaları 4 gole sahne oldu. Konyaspor, 5. dakikada penaltıdan Guilherme ile 1-0 öne geçti.

Antalyaspor bu gole 9. dakikada Luiz Adriano ile cevap verdi.

Yeşil beyazlılar, 13. dakikada Endri Çekiçi ile tekrardan öne geçti.

3 dakika sonra kırmızı beyazlılarda Ndao sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

İkinci yarıda 66'da Haji Wright Antalyaspor'u 3-2 öne geçiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Antalyaspor 55 puanla 8. sıraya yükselirken, Konyaspor ise 64 puanla 3. sırada kaldı.