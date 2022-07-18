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SÜPER LİG HABERLERİ | Fraport TAV Antalyaspor Sam Larsson'u kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bonservisi elinde olan İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson'u kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:06 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:07
SÜPER LİG HABERLERİ | Fraport TAV Antalyaspor Sam Larsson'u kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian Professional takımının formasını giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonu öncesi kadrosuna takviyeler yapmayı sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, Göztepe'den Soner Aydoğdu, İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak gibi isimleri kadrosuna katarken, kaptan Hakan Özmert, Fernando Martins, kaleci Boffin ve Güray Vural ile de sözleşme uzattı. Akdeniz ekibi, Doğukan Sinik'ten boşalan sol kanat bölgesi için İsveçli sol kanat oyuncu Sam Larsson'u kadrosuna dahil etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Larsson, kafile ile Almanya kampına katılacak.

LARSSON: GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR

Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyururken, oyuncu ise 'Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız' ifadelerini kullandı. Sam Larsson ise Fraport TAV Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle bu transfer süreci tamamlandığı için mutluyum. Buraya geldiğim andan itibaren yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanları tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Antalya'nın gerçekten güzel bir şehir olduğunu gördüm. Tesisimiz de aynı ölçüde güzel" diye konuştu. Sam Larsson, "Takım geçen sezon iyi bir iş başardı. Bu sezon daha büyük hedefler olduğunu biliyorum. Güçlü bir takımımız var. Ben de ilerleyen süreçte bu güçlü takımın bir parçası olacağım için mutluyum" şeklinde konuştu.

Larsson, 2020-2021 sezonunda Dalian Professional formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İŞTE ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

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