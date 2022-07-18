Haji imzalıyor

Ligde geçen sezon son 16 maçında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'da, bu başarıyı getiren futbolcular transferin gözdesi haline gelmişti. Bunlardan birisi de Haji Wright... Akdeniz ekibi, geçen sezon başında Danimarka ekiplerinden SonderjyskE'den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright ile tekrar anlaştı. Şampiyon Trabzonspor ve Hull City'nin ısrarla istediği 24 yaşındaki ABD'li golcü, yine Akrepler'i seçti ve bugün imzayı atacak.



4. TRANSFER OLDU



Gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Wright, önceki gün kente geldi. Bugün takım Almanya'ya gitmeden önce düzenlenecek imza töreni ile 3+1 yıllık imza atacağı öğrenildi. Antalya ekibinin 4. Transferi olacak genç santrfor, Antalyaspor ile ligde 31 maça çıkarken, 14 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta oynayan ABD'li forvet, 1 gole imza attı.