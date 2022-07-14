Haberler Antalyaspor Akrep Wright

Akrep Wright

Geçen sezon kiralık forma giydiği Akrepler’de 15 golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki santrforun, kulübü Sonderjyske’ye Akdeniz ekibinde oynamak istediğini söylediği öğrenildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Akrep Wright

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son 16 maçında yenilgü yüzü görmeyen Antalyaspor'da, bu başarıyı getiren futbolcular transferin gözdesi haline gelmişti. Bunlardan birisi de Haji Wright... Antalyaspor'un yanı sıra şampiyon Trabzonspor ve Hull City'nin ısrarla istediği 24 yaşındaki ABD'li golcü, büyük bir sürpriz olmazsa Akrepler'de devam edecek. Kulübü Sonderjyske'nin diğer tekliflere sıcak bakmasına karşın Wright'ın Akdeniz ekibinde oynamak istemesi sebebiyle geri adım attığı öğrenildi.

İMZALAR AN MESELESİ

Kırmızı-beyazlılar, uzun bir süredir görüşme halinde olunan Danimarka takımı Sonderjyske'ye, İngiliz temsilcisi Hull City ile Trabzonspor'dan daha düşük bir bonservis teklif edilmesine rağmen transferi bitirme aşamasına getirdi. Antalyalı kurmayların aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra imzayı atarak yıldız golcünün bonservisini alacağı bildirildi. Genç santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 maçta 15 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.

KAMP KADROSUNDA YOK

Wright, Sonderjyske'ye katılmak için Danimarka'ya gitti. ABD'li golcü, Almanya'daki kamp kadrosuna ise alınmadı. Sportif Direktör Hansen, Wright'ın ayrılacağını söyledi. Golcü futbolcuya büyük bir ilginin olduğunu belirtirken, "Hannover kampına Wright'ın dahil edilmeyeceğine karar verildi" dedi.

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