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Spor Toto Süper Lig haberleri: Fraport TAV Antalyaspor çıkışa geçti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u kendi evinde Fernando'nun frikikten attığı şık golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle çıkışını sürdüren Nuri Şahin'in takımında mutlak hedef önündeki maçları da en iyi şekilde tamamlayıp küme düşme potasından uzaklaşmak.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 14:10
Spor Toto Süper Lig haberleri: Fraport TAV Antalyaspor çıkışa geçti

Fraport TAV Antalyaspor, DG Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Süper Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında DG Sivasspor'u Fernando'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 35 yaptı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı. Kırmızı-beyazlılarda özellikle yeni transferlerin performansı teknik heyet, yönetimin ve taraftarın beğenisini topladı. Antalyaspor, son 6 haftada ise bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ve DG Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligin 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, 7 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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