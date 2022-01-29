Ndao Antalya'da

Transferin hareketli kulubü Antalyaspor, ligdeki kötü gidişatı düzeltmek için takviyeye devam ediyor. Daha önce Mehmedi ve Martins'i alan Akdeniz ekibi, 3. transferini de tanıdık bir isimle gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Karagümrük'te 11 gol, 9 asistle müthiş bir performans sergileyen Ndao'yu S.Arabistan ekibi Al-Ahli'den sezon sonuna kadar kiraladı. Kanat oyuncusu bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Ndao kırmızı-beyazlılarda 28 numaralı formayı giyecek.

GELDİM, GÖRDÜM, HAZIRIM

Kırmızı-beyazlılar, Ndao transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile açıkladı. Videoda Senegalli yıldız futbolcu, "Geldim, geldim Antalyaspor'dayım. Evet çok güzel, burada insanlar çok cana yakın. Bizi başarıya götürecek şey de bu. Sevinçlerimizi büyütmek için benim de böyle güçlü bir aileye ihtiyacım vardı. İhtiyacım olan tüm güzel hisler burada var. Ben Ndao, geldim, gördüm, hazırım" ifadeleriyle Akrepler'e transferini duyurdu.