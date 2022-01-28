SON DAKİKA - Antalyaspor Alassane Ndao'yu transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir transfer daha açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, orta saha oyuncusu Alassane Ndao'yu Al Ahli'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz Alassane Ndao ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

Daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük formasını da terleten Ndao başarılı performansıyla dikkat çekmişti.