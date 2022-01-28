Haberler Antalyaspor SON DAKİKA - Antalyaspor Alassane Ndao'yu transfer etti!

SON DAKİKA - Antalyaspor Alassane Ndao'yu transfer etti!

Son dakika spor haberi: Fraport TAV Antalyaspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz ekibi, bir dönem ülkemizde Karagümrük forması giyen ve performansıyla Al-Ahli'nin yolunu tutan Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 16:14
SON DAKİKA - Antalyaspor Alassane Ndao'yu transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir transfer daha açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, orta saha oyuncusu Alassane Ndao'yu Al Ahli'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz Alassane Ndao ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

Daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük formasını da terleten Ndao başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

DİĞER
Son dakika... Galatasaray'a İsviçreli kaleci! Okan Kocuk derken ters köşe...
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! 'Kerem arabesk tarafımı komik buluyor' demişti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor