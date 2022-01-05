Groenendijk: Tarihi bir maç

AntalyasporTeknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kupayı almak istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bizim açımızdan tarihi bir maça çıkıyoruz. İlk defa bu kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları onurlandırmak ve bu kupayı kazanmak. Futbolcuların isteğinden memnunuz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı oynayacağız. Skor ne olursa olsun iyi bir Antalyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bu zorluğu fırsata çevirip kazanmak istiyoruz."