Haberler Antalyaspor Groenendijk: Tarihi bir maç

Groenendijk: Tarihi bir maç

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kupayı almak istediklerini belirterek, "Bizim için tarihi bir maç" ifadesini kullandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Groenendijk: Tarihi bir maç
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kupayı almak istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bizim açımızdan tarihi bir maça çıkıyoruz. İlk defa bu kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları onurlandırmak ve bu kupayı kazanmak. Futbolcuların isteğinden memnunuz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı oynayacağız. Skor ne olursa olsun iyi bir Antalyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bu zorluğu fırsata çevirip kazanmak istiyoruz."
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