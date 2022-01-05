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Süper Kupa sahibini ATV'de buluyor! İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Son Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile son kupa finalisti Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak dev karşılaşma, ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Beşiktaş, müzesine bir kupa daha eklemek, Antalyaspor ise tarihinin ilk Süper Kupa'sını kazanmak istiyor. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Süper Kupa sahibini ATV'de buluyor! İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi, bu akşam Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa sahibini ATV'de buluyor! İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken; Meler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Erbil üstlenecek.

Süper Kupa sahibini ATV'de buluyor! İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

GHEZZAL, COVID-19 OLDU
Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. Öte yandan Rachid Ghezzal da Covid-19 testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarıldı.

Süper Kupa sahibini ATV'de buluyor! İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

5 FİNALE 1 KUPA
Beşiktaş, bu akşam 6'ncı kez Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyahbeyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 süper kupa finalinin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen, finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah- beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısı gösterdi. Antalyaspor ise bugün ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.

Süper Kupa sahibini ATV'de buluyor! İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

ANTALYASPOR'DA DA 4 CORONA VAKASI

Antalyaspor'da yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Süper Kupa sahibini ATV'de buluyor! İşte Beşiktaş Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Bahadır, Güray, Bünyamin, Doğukan, Poli, Ghacha, Amilton, Mukairu

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