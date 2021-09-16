Ataberk Dadakdeniz Antalyaspor’da

Fraport TAV Antalyaspor, bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki kaleci, gençlere önem verilen bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Fraport TAV Antalyaspor, bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki kaleci, gençlere önem verilen bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ataberk Dadakdeniz, "Antalyaspor futbolcusu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Ataberk, transfer sezonu kapalı olduğu için ocak ayından itibaren kırmızı-beyazlıların kalesini koruyacak.