Geleceğin Özil’i Antalyaspor’da

Antalyaspor, orta saha Erkan Eyibil’i renklerine bağladı. Ümit Milli Takımımız’da da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Bonservisi Alman ekibi Mainz’daki 19 yaşındaki genç orta saha, geçen sezon Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımında kiralık olarak boy gösterdi. Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen, Ümit Milli Takımı’nda 6 kez oynayan Eyibil, Hollanda’da 25 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.
Antalyaspor, orta saha Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. Ümit Milli Takımımız'da da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Bonservisi Alman ekibi Mainz'daki 19 yaşındaki genç orta saha, geçen sezon Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında kiralık olarak boy gösterdi. Geleceğin Mesut Özil'i olarak gösterilen, Ümit Milli Takımı'nda 6 kez oynayan Eyibil, Hollanda'da 25 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.