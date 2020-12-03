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'un yıldızı Jahovic 'nde minik hayranı ile buluştu

ekiplerinden Fraport TAV 'un futbolcusu Kuzey Makedonyalı yıldız golcü , 3 Aralık 'nde down sendromlu minik hayranı ile buluştu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 17:17
Antalyaspor'un yıldızı Jahovic Dünya Engelliler Günü'nde minik hayranı ile buluştu

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki buluşmada, Jahovic ile Furkan, sahada birlikte koştu, futbol oynadı.

Jahovic, kaleye geçip kendisine şut çeken Furkan'ın şutu ağlarla buluşunca, kendisine forma hediye etti.

Furkan, formayı giyip sarıldığı Makedon golcüyle poz verdi.

Jahovic, tesisleri de gezdirdiği Furkan'a odasını gösterdi ve ayrıca kendisine maçlarda giydiği şortunu armağan etti.

, Furkan'ın şortunu giymesi üzerine, "Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın." diye espri yaptı.

Unutulmaz anlar yaşayan , mutlu şekilde tesislerden ayrıldı.

Öte yandan, Kulübü, sosyal medya hesaplarından, "Sevgi engel tanımaz. Futbolcumuz Adis Jahovic, 3 Aralık 'nde küçük hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi." ifadesinin kullanıldığı paylaşımında, buluşma görüntülerinden hazırlanan klibe de yer verdi.

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