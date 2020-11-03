Tamer Tuna ile yolları ayıran Antalyaspor'un F.Bahçe maçında, takımın başında teknik sorumlu olarak Sedat Karabük yer aldı.
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:40Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Tamer Tuna ile yolları ayıran Antalyaspor'un F.Bahçe maçında, takımın başında teknik sorumlu olarak Sedat Karabük yer aldı. Karabük maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Takımda mücadele olarak eksik yok ama çok pozisyon verdiğimiz doğru. F.Bahçe çok pozisyona girmiş olabilir ama hücum kadar savunma da var. Vuramıyorsan vurdurma diyoruz, pozisyon almada iyiydik. İkinci devre hamleleri düşünüyorduk ama kırmızı kart sonrası bu olmadı. Son haftalarda ciddi bir kırmızı kart hastalığı oldu, buna dikkat etmeliyiz, ilerleyen maçlar daha zorlu, rakibimiz dediğimiz takımlarla oynayacağız. Buna önlem almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.