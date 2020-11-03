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Vuramıyorsan vurdurma

Tamer Tuna ile yolları ayıran 'un F.Bahçe maçında, takımın başında teknik sorumlu olarak yer aldı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Vuramıyorsan vurdurma
Tamer Tuna ile yolları ayıran 'un F.Bahçe maçında, takımın başında teknik sorumlu olarak yer aldı. Karabük maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Takımda mücadele olarak eksik yok ama çok pozisyon verdiğimiz doğru. F.Bahçe çok pozisyona girmiş olabilir ama hücum kadar savunma da var. Vuramıyorsan vurdurma diyoruz, pozisyon almada iyiydik. İkinci devre hamleleri düşünüyorduk ama kırmızı kart sonrası bu olmadı. Son haftalarda ciddi bir kırmızı kart hastalığı oldu, buna dikkat etmeliyiz, ilerleyen maçlar daha zorlu, rakibimiz dediğimiz takımlarla oynayacağız. Buna önlem almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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