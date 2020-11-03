İzmir için acil şifa

Antalya’da statta İzmir depreminde vefat edenler için Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:42Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Antalya'da hüzünlü bir maç akşamı yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan, üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı. Az sayıda taraftarın izlediği karşılaşmada, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra İzmir depreminde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.