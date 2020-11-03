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için acil şifa

Antalya’da statta depreminde vefat edenler için Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
İzmir için acil şifa
Antalya'da hüzünlü bir maç akşamı yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden TV sunucusu 'in fotoğrafı olan, üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı. Az sayıda taraftarın izlediği karşılaşmada, tribünlere Türk ve bayrakları asıldı. Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra depreminde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.
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