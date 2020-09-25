Sambacı Naldo Antalyaspor’da

Kırmızı-beyazlılar, Espanyol'un 32 yaşındaki stoperi Naldo ile 2 yıllığına el sıkıştı. Takımdan ayrılan tecrübeli sambacı, 3 sezondur Espanyol'daydı. 1.88 boyundaki savunmacı, Granada, Bologna, Udinese, Getafe, S.Lizbon ve Krasnodar'da da ter döktü. Geçen sezon 26 maçta 1 asistle oynadı ama takımının küme düşmesine engel olamadı.



SAĞ BEKE SAĞLAM

Antalya, Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferine karşılık Murat Sağlam'la anlaşırken, 1.75 milyon euro da bonservis alacak. 22 yaşındaki sağ bek, geçen sezon kupada 4, ligde 1 maçta oynadı.