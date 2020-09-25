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Sambacı Naldo ’da

Transferin hareketli kulüplerinden , savunmasına tecrübe abidesi bir futbolcu getirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2’ye düşen Espanyol’un bonservisi elindeki 32 yaşındaki Brezilyalı stoperi Naldo ile anlaştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:26 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Sambacı Naldo Antalyaspor’da

Kırmızı-beyazlılar, Espanyol'un 32 yaşındaki stoperi Naldo ile 2 yıllığına el sıkıştı. Takımdan ayrılan tecrübeli sambacı, 3 sezondur Espanyol'daydı. 1.88 boyundaki savunmacı, Granada, Bologna, Udinese, Getafe, S.Lizbon ve 'da da ter döktü. Geçen sezon 26 maçta 1 asistle oynadı ama takımının küme düşmesine engel olamadı.

SAĞ BEKE SAĞLAM
Antalya, Sangare'nin 'ye transferine karşılık Murat Sağlam'la anlaşırken, 1.75 milyon euro da bonservis alacak. 22 yaşındaki sağ bek, geçen sezon kupada 4, ligde 1 maçta oynadı.

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