Lukas Podolski Antalyaspor'da mutlu!
Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, yeni sezona daha güçlü bir şekilde başlayacaklarını bildirdi. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, Antalyaspor'a geldiğinde takımın zor bir durumda olduğunu hatırlattı. İşte detaylar...
Küme düşme tehlikesi ile ligin ikinci devresine başladıklarını aktaran Podolski, "Birlik olduk, yıkılmadık ve çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üst üste çok iyi sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim ve teknik heyete destekleri için teşekkür eden Podolski, "Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir dönemde şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, çok farklı bir şehir. Yeni sezona gu?c?lu? bir s?ekilde ve enerjiyle bas?layacag?ız. Antalya'ya geldig?im ic?in ve Antalyaspor'a faydam oldug?u ic?in c?ok mutluyum." ifadelerini kullandı.
- 27.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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