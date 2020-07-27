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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'da mutlu!

Lukas Podolski Antalyaspor'da mutlu!

'un Alman futbolcusu , daha güçlü bir şekilde başlayacaklarını bildirdi. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, Antalyaspor'a geldiğinde takımın zor bir durumda olduğunu hatırlattı. İşte detaylar...

Küme düşme tehlikesi ile ligin ikinci devresine başladıklarını aktaran Podolski, "Birlik olduk, yıkılmadık ve çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üst üste çok iyi sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim ve teknik heyete destekleri için teşekkür eden Podolski, "Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir dönemde şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, çok farklı bir şehir. gu?c?lu? bir s?ekilde ve enerjiyle bas?layacag?ız. Antalya'ya geldig?im ic?in ve 'a faydam oldug?u ic?in c?ok mutluyum." ifadelerini kullandı.

  1. 27.07.2020
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