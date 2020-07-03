Podolski: Geçit vermeyiz

Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, geçen hafta sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçında forma giyememişti. 35 yaşındaki futbolcu, her zaman sahada yer almak istediğini söylerken, "Başakşehir maçı, diğerlerinden farklı olmayan maç. Biz 11 maç yenilmezlik serisine ulaştık. Bunu geliştirmek zorundayız. Başakşehir maçında da devam ettirmek zorundayız. Hem kendim için hem de takım için futbolun gerektiği her şeyi yapmayı ve 3 puana uzanmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.



ALMAN TURİSTLER GELSİN

Podolski Antalya'nın koronavirüsle çok iyi mücadele ettiğini belirtirken, kendini güvende hissettiğini vurguladı. Alman futbolcu vatandaşlarına şu çağrıyı yaptı: Vaka ve ölüm sayılarına göre Antalya diğer şehirlere göre çok şanslı. Almanları burada ağırlamak, senelerdir Antalya halkı ve turizmi için gelenek oldu. Dileğim gelebilmeleri yönünde. Antalya'ya gelecek turistler, özellikle benim ülkemden gelecekler için bu sene de gelebilmelerini umuyorum. Oteller, şehir boş. Alman turistleri Antalya'ya çağırıyorum.