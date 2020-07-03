Podolski: Geçit vermeyiz
"11 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bunu geliştirmek zorundayız. Bu maçta futbolun gerektirdiği her şeyi yaparak 3 puana ulaşmak istiyoruz."
Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, geçen hafta sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçında forma giyememişti. 35 yaşındaki futbolcu, her zaman sahada yer almak istediğini söylerken, "Başakşehir maçı, diğerlerinden farklı olmayan maç. Biz 11 maç yenilmezlik serisine ulaştık. Bunu geliştirmek zorundayız. Başakşehir maçında da devam ettirmek zorundayız. Hem kendim için hem de takım için futbolun gerektiği her şeyi yapmayı ve 3 puana uzanmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.
ALMAN TURİSTLER GELSİN
Podolski Antalya'nın koronavirüsle çok iyi mücadele ettiğini belirtirken, kendini güvende hissettiğini vurguladı. Alman futbolcu vatandaşlarına şu çağrıyı yaptı: Vaka ve ölüm sayılarına göre Antalya diğer şehirlere göre çok şanslı. Almanları burada ağırlamak, senelerdir Antalya halkı ve turizmi için gelenek oldu. Dileğim gelebilmeleri yönünde. Antalya'ya gelecek turistler, özellikle benim ülkemden gelecekler için bu sene de gelebilmelerini umuyorum. Oteller, şehir boş. Alman turistleri Antalya'ya çağırıyorum.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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