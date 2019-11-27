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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'dan sevklerine sert tepki

Antalyaspor'dan PFDK sevklerine sert tepki

() Hukuk Müşavirliğinin, Kulübü Başkanı ve Antalyaspor Kulübünün 'ya sevk edilmesine, kulüpten yapılan açıklamayla tepki gösterildi.

Kulübü Başkanı ve Antalyaspor Kulübünün 'ya sevk edilmesine, kulüpten yapılan açıklamayla tepki gösterildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Antalyaspor olarak dün haklı tepkimizi ortaya koyduğumuz açıklama nedeniyle, hem kulübümüzün hem de başkanımız Ali Şafak Öztürk'ün sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uğradığımız haksızlıklar karşısında susmayacağımızın, haklı tepkimizi ortaya koyacağımızın ve camiamızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." denildi.

"Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik." denilen açıklamanın son bölümünde, "Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

  1. 27.11.2019
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