Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kulübü Başkanı 'ye sevk edildi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, Öztürk'ün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Kulübünün de aynı nedenle 'ye sevk edildiği aktarıldı.


  1. 27.11.2019
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