Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı
Antalyaspor Yönetim Kurulu tarafından, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü oynanacakları Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor taraftarına omuz omza statta buluşma çağrısı yapıldı.
- 31.10.2019
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Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
tc para yokki ne yatıracaklar
Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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