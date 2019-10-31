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31 Ekim 2019, Perşembe
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yönetiminden taraftarlara çağrı

Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı

Yönetim Kurulu tarafından, 'in 10. haftasında cumartesi günü oynanacakları maçı öncesi Antalyaspor taraftarına omuz omza statta buluşma çağrısı yapıldı.

Yönetim Kurulu, 'in 10. haftasında cumartesi günü oynanacakları maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı. yaptığı açıklamada, "Büyük Antalyaspor taraftarı, 'biz Antalyasporuz' sözünü bu güne kadar yaşadığı her türlü zorluğun altından başarıyla kalkan yönetimimizi, hiçbir zaman yanımızdan ayrılmayan, varlıklarıyla gücümüze güç katan taraftarımızı, üzerinde armamızın bulunduğu asil formamızı terinin son damlasına kadar ıslatan futbolcularımızı ve teknik ekibimizi, birbirine sıkı sıkıya bağlı camiamızı düşünerek söyledik. Çünkü biliyoruz ki biz birlikteyken çok daha güçlüyüz. Çünkü biliyoruz ki 'Biz Antalyasporuz' diyen herkes kol kola olduğunda, önümüzde yıkamayacağımız hiçbir engel yoktur, olmayacaktır. İşte o günlerden biri daha geldi. Kırmızı beyaz ailenin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterme vaktidir. Cumartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadımızda buluşalım. Kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe olalım, son düdüğe kadar takımımızın arkasında duralım. En güçlü sesimizle bir kez daha haykıralım, biz Antalyasporuz" denildi.

  1. 31.10.2019
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