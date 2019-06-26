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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'da milli sevinç

Antalyaspor'da milli sevinç

’da sezon bitti, milli heyecan bitmedi. Kırmızı-beyazlı takımın kadrosunda bulunan 4 futbolcu, formaları ile başarıyla mücadele verdi.

; A Milli, ; Türkiye , ; Çekya A Milli ve da Angola A Milli Takımı'ndaki performanslarıyla beğeni topladı.

'de sezonun bitmesiyle ilk milli heyecanını Nazım Sangare ile yaşadı. İlk kez Türkiye A Milli Takımı'na davet edilen 25 yaşındaki futbolcu, Antalya'da Yunanistan ile oynanan dostluk maçında 90 dakika sahada kalarak görevini eksiksiz yerine getirdi. Nazım Sangare, milli takımın Fransa'yı 2-0 yendiği, İzlanda'ya 2-1 kaybettiği maçlarda ise yedek kulübesinde kaldı.

DOĞUKAN 2'DE 2 YAPTI
Ümit forması giyen Doğukan Sinik ise ay-yıldızlı ekibin iki maçında da forma giydi. 7 Haziran'da Arnavutluk ile oynanan ve 2-2 biten U21 grup maçına ilk 11'de başlayıp 77 dakika sahada kalan Doğukan Sinik, 3-1 mağlup olunan Kosova karşılaşmasına da ilk 11'de çıktı ve 82 dakika forma giydi.

ÇEKYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ CELUTSKA
Çekya Milli Takımı'nda yer alan Ondrej Celustka da ülkesinin milli takım formasını haziran ayında oynanan 2 maçta da giydi. Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına çıkan Çekya'nın 7 Haziran'da Bulgaristan ile oynayıp 2-1 kazandığı maçta 90 dakika sahada kalan Celustka, 10 Haziran'da Çekya'nın 3-0 kazandığı Karadağ karşılaşmasında da yine 90 dakika oynadı.

FREDY, AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA
Kırmızı-beyazlıların son milli oyuncusu Fredy Ribeiro ise Afrika Uluslar Kupası'nda Angola Milli Takımı'nın formasını giyiyor. Angola'nın Tunus ile 24 Haziran'da oynadığı ilk grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan Fredy, 1-1 biten maçta 90 dakika oynadı ve performansı ile alkış aldı. Fredy turnuvanın ikinci maçında 29 Haziran Cumartesi günü Moritanya karşısında oynayacak.

  1. 26.06.2019
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