Antalyaspor taktik çalıştı

Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise Bülent Korkmaz yönetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Celustka'nın yer almadığı antrenmanda Tarık Çamdal, takımdan ayrı koşu yaptı.