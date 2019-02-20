Antalyaspor taktik çalıştı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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taktik çalıştı

Antalyaspor taktik çalıştı

'in 23'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise Bülent Korkmaz yönetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Celustka'nın yer almadığı antrenmanda , takımdan ayrı koşu yaptı.

  1. 20.2.2019 15:14
  2. Güncelleme: 20.2.2019 16:15
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