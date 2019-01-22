Antalyaspor Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
İzmir Bornova Stadı'nda yarın saat 18.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık,Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. İki takım arasındaki ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.
- 22.1.2019 16:42
- Güncelleme: 22.1.2019 17:30
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Antalyaspor Göztepe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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