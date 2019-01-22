Antalyaspor Göztepe maçına hazır
22 Ocak 2019, Salı
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maçına hazır

Antalyaspor Göztepe maçına hazır

, Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik ağırlıklı çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan , daha sora 'e hareket etti. Antalya ekibinin kafilesinde sakatlıkları bulunan Diego ve Celutska yer almadı.
Stadı'nda yarın saat 18.00'da başlayacak mücadeleyi ,Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. İki takım arasındaki ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.
  1. 22.1.2019 16:42
  2. Güncelleme: 22.1.2019 17:30
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