Bu zor dönemde Beşiktaş gibi takımı kendi sahasında yenmek hem 3 puan kazanma hem de moral motivasyon açısından önemli" dedi.

Spor Toto Süper Lig'e Kayserispor mağlubiyetiyle başlayan, ardından Atiker Konyaspor ile berabere kalan Antalyaspor, ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek moral buldu. Antalyaspor yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından oynanan Beşiktaş maçına puan hedefiyle çıkan kırmızı beyazlıların kazandığı 3 puanın morali ekonomik sıkıntıları unutturdu. Beşiktaş'ın sahasındaki 45 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Antalyaspor'da golcü Doukara ve kaleci Boffin performansıyla dikkati çekti.

Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Doukara, forma giydiği son 13 maçta 13 gole katkıda bulundu. Doukara bu maçlarda 7 gol attı, 6 gol pası verdi. Beşiktaş'ı evinde 20 yıl aradan sonra yenen Antalyaspor'da kaleci Boffin de kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Boffin, Süper Lig kariyerinde 8 kurtarışla, en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Beşiktaş maçında takımının 3'üncü golünü kaydeden Yekta ise Antalyaspor formasıyla 2'nci golünü attı. Yekta ilk golünü de 12 Aralık 2016'da Fenerbahçe'ye atmıştı. Antalyaspor defansında görev yapan 23 yaşındaki Bahadır Öztürk de kırmızı beyazlı formayla ilk Süper Lig maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

'ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET'

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Beşiktaş maçında kazanılan 3 puan sonrası kırmızı beyazlı takımın yöneticileri olarak hem teknik direktör Bülent Korkmaz ve ekibine hem de futbolculara teşekkür etti. Teknik ekip ve futbolcuların sahadaki performansları ve ortaya koydukları karakterden dolayı teşekkürü hak ettiğine değinen Arıcı, "Kulübün ekonomik olarak sıkıntılı olduğu dönemde Konya ve Kayseri maçında takım çok iyi oynadı. 45 maçtır yenilmeyen Beşiktaş ile kendi stadında oynadık. Ekonomik anlamda zor günler geçiren takımın hem hocası ve futbolcuları zor günler geçirdi. Beşiktaş gibi takımı kendi sahasında yenmek bizim için hem 3 puan kazanma hem de moral motivasyon açısından önemli" diye konuştu.

Beşiktaş galibiyeti moraliyle Çaykur Rizespor maçına hazırlanacaklarını aktaran Arıcı, "Rize maçında 3 puan kazanıp, ligde daha iyi konuma gelmek istiyoruz. Taraftarımızdan Rize maçında destek bekliyoruz. Taraftar stadı doldurup takımı desteklemeli. Seyircilerimiz, atkı, forma, şapkalarıyla tribünleri kırmızı beyaza dönüştürüp, futbolculara moral vermesini istiyoruz. Antalyalı iş adamları, Antalya'da yaşayanlardan hem maddi anlamda hem de stada gelerek manevi anlamda destek olacaklarına inanıyoruz. Takım çok iyi futbol oynuyor. Bu takım bu sene güzel işler yapacak" dedi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktaran Arıcı, Serdar Özkan ile Cissokho'nun bu hafta içerisinde lisanslarının çıkarılması için çalışacaklarını belirtti. Sakat futbolcular Zeki ve Maicon'un yanı sıra Serdar ile Cissokho'nun da takıma katılmasıyla Antalyaspor'un daha da güçleneceğini vurgulayan Arıcı, "Beşiktaş'ı yenerek çok büyük moral kazandık. Puanımızı 4'e yükselttik. Rize'yi de yenersek bundan sonrası bizim için güzel günlerin başlangıcı olur. Antalyaspor bu sene ligden düşmeyecek. Oynadığı futbolla konuşulmaya devam edecek. Bülent hocanın futbolculuğundaki mücadeleci karakteri takıma futbolculara da yansıyor. Bu sene çok güzel Antalyaspor izleyeceğiz" diye konuştu.

ÜÇ SEZONUN EN İYİ İLK 3 HAFTASI

Antalyaspor, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 4'e yükseltti ve son üç sezonun en çok puan topladığı ilk 3 haftalık performansını sergiledi.

2016-2017 SEZONU

2019-2017 sezonuna teknik direktör Jose Morais ile başlayan Antalyaspor, ilk maçında evinde Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlı ekip, 2'nci haftada deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 3'üncü haftada evinde Konyaspor'a 3-1'le boyun eğerek ilk 3 haftayı 1 puanla tamamladı.

2017-2018 sezonu

Rıza Çalımbay yönetiminde 2017-2018 sezonuna merhaba diyen Antalyaspor, açılış maçında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Kırmızı beyazlılar, 2'nci haftada Akhisarspor ile 2-2, bir sonraki maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk 3 haftada 2 puanı hanesine yazdırdı.

Bülent Korkmaz'ın önderliğinde lige merhaba diyen Antalyaspor, ilk maçında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 yenildi. 2'nci haftada evinde Konyaspor karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-3'lük eşitlikle tamamlamayı başaran Akdeniz temsilcisi, 3'üncü haftada ise 45 maçtır evinde kaybetmeyen Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve ilk 3 haftada 4 puan topladı.