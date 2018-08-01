Antalyaspor’da protesto sürüyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’da protesto sürüyor

    Antalyaspor’da protesto sürüyor

    Ekonomik açıdan zor günler geçiren 'da futbolcular dün de idmana çıkmadı.

    Ekonomik açıdan zor günler geçiren 'da futbolcular dün de idmana çıkmadı. Alacakları ödenmeyen oyuncular, önceki gün idmana çıkmamış sonrasında da çalışmayı iptal etmişti. Yönetimin krize son vermek için toplanacağı öğrenildi.

    1. 1.8.2018
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