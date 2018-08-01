Antalyaspor’da protesto sürüyor
Ekonomik açıdan zor günler geçiren Antalyaspor'da futbolcular dün de idmana çıkmadı.
Ekonomik açıdan zor günler geçiren Antalyaspor'da futbolcular dün de idmana çıkmadı. Alacakları ödenmeyen oyuncular, önceki gün idmana çıkmamış sonrasında Teknik Direktör Bülent Korkmaz da çalışmayı iptal etmişti. Yönetimin krize son vermek için toplanacağı öğrenildi.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
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seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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