Ekonomik açıdan zor günler geçiren Antalyaspor'da futbolcular dün de idmana çıkmadı. Alacakları ödenmeyen oyuncular, önceki gün idmana çıkmamış sonrasında Teknik Direktör Bülent Korkmaz da çalışmayı iptal etmişti. Yönetimin krize son vermek için toplanacağı öğrenildi.