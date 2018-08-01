Antalyaspor salonda çalıştı
SÜPER Lig hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, Erzurum ve Hollanda kampları sonrası çalışmalarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, salonda kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum ve Hollanda kamplarından sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı- beyazlı ekip, fitness salonunda antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra fitness aletleriyle yapılan çalışmalarla devam etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness aletlerinde sırayla programlanan çalışmaların tümünü gerçekleştirdi. Futbolcular, sıcak nedeniyle zorlanmalarına rağmen programdaki tüm çalışmaları eksiksiz yaptı. Antrenman, teknik heyet ve futbolcuların alkışlarıyla sona erdi.
- 1.8.2018 15:36
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