Antalyaspor salonda çalıştı
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    salonda çalıştı

    Antalyaspor salonda çalıştı

    SÜPER Lig hazırlıklarını sürdüren , ve kampları sonrası çalışmalarını 'nde sürdüren Antalyaspor, salonda kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

    'de mücadele eden , teknik direktör yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. ve kamplarından sonra 'nde toplanan kırmızı- beyazlı ekip, fitness salonunda antrenman yaptı.
    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra fitness aletleriyle yapılan çalışmalarla devam etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness aletlerinde sırayla programlanan çalışmaların tümünü gerçekleştirdi. Futbolcular, sıcak nedeniyle zorlanmalarına rağmen programdaki tüm çalışmaları eksiksiz yaptı. Antrenman, teknik heyet ve futbolcuların alkışlarıyla sona erdi.

    1. 1.8.2018 15:36
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