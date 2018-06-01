Antalyaspor’un güncel piyasa değeri
Güncel piyasa değeri 17,85 milyon Euro olan Antalyaspor, piyasa değerleri sıralamasında Süper Lig'de 14. basamakta yer alıyor.
Ligin piyasa değeri en yüksek takım 89,60 milyon Euro ile Beşiktaş oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın ise değeri 76 milyon Euro. Sıralamanın son sırasında ise 5,33 milyon Euro ile küme düşen Kardemir Karabükspor yer aldı.
- 1.6.2018 10:14
- Güncelleme: 1.6.2018 10:15
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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