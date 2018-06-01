Antalyaspor’un güncel piyasa değeri – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    ’un güncel piyasa değeri

    Antalyaspor’un güncel piyasa değeri

    Güncel piyasa değeri 17,85 milyon olan , piyasa değerleri sıralamasında 'de 14. basamakta yer alıyor.

    Ekonomik problemlerle başı dertte olan 'un durumunu transfermarkt verileri de haklı çıkarıyor. Piyasa değerleri sıralamasında 17,85 milyon ile kendine 14. sırada yer bulabilen Antalyaspor'un en değerli mevkisi ise 6,15 milyon Euro ile forvet olurken, orta saha değeri 5 milyon Euro, defans 5,70 milyon Euro, kaleci mevki ise 1 milyon Euro değerinde. Verilere göre Antalyaspor'un kadrosundaki bütün oyuncuların piyasa değerlerinde düşüş yaşanırken, sağ bek Nazım Sangare ve santrfor Emre Güral'ın piyasa değerleri arttı. Antalyaspor sezon sonu itibari ile transferde 7,31 milyon Euro zarar etti.

    Ligin piyasa değeri en yüksek takım 89,60 milyon Euro ile oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan 'ın ise değeri 76 milyon Euro. Sıralamanın son sırasında ise 5,33 milyon Euro ile küme düşen yer aldı.
    1. 1.6.2018 10:14
    2. Güncelleme: 1.6.2018 10:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor’un güncel piyasa değeri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN