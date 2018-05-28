Antalyaspor John Benjamin Toshack ile anlaştı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Toshack ile anlaştı
Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör John Benjamin Toshack ile prensip anlaşmasına vardı. (TRT Spor)
- 28.5.2018 14:25
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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