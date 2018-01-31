Antalyaspor, Nasri ile yollarını ayırdı
Antalyaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala kırmızı-beyazlı kulüp, Samir Nasri ile yollarını ayırdı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:11
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G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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İmza töreninde Nuri Alço sürprizi!
Toplam 2
Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!
Toplam 11
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kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
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