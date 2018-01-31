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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Doukara'yı transfer etti

    Antalyaspor, Doukara'yı transfer etti

    ekiplerinden , 'da forma giyen Fransız forvet 'yı renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Kulübünde forma giyen forvet ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Sezon başında Osmanlıspor'a katılan ancak yarım devre bu ekibin kadrosunda yer alabilen Doukara, sözleşmesinin feshinin ardından ile anlaşmıştı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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