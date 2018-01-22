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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ‘Mücadeleden memnunum’

    ‘Mücadeleden memnunum’
    ANTALYASPOR teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, mücadelenin ardından skordan daha önemli şeyler olduğunu söyledi. İyi bir maç olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Golü de bulduk ve morallendik. Sona kadar direnç gösterdik. Kolay değil Beşiktaş gibi iyi bir takımla oynadık. Benim için skordan daha önemli şeyler vardı. Kaybetmemize rağmen oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bize lazım olan puanları ilerleyen haftalarda toplayacağız" dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Hamzaoğlu, "Çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda yavaş hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Belki 1-2 oyuncu daha katabiliriz" dedi.

    Dört değişiklik
    Hamza Hamzaoğlu'da, 22 Aralık'ta 3-1 galip ayrıldıkları Alanyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Chico, Sakıb Aytaç, Vainquer, Maicon'un yerine Celustka, Musa, Zeki Yıldırım ve Danilo ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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