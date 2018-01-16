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    16 Ocak 2018, Salı
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    ’o isterse gidebilir’

    ‘Eto’o isterse gidebilir’
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcularıyla ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. Hamzaoğlu, "'o'nun kalmasını istiyorum. İyi bir teklif gelir kendisi de gitmek isterse yönetimle oturur değerlendirmesini yaparız. 'yi bazı kulüpler istiyor, yönetimle görüşüyor" dedi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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