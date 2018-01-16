‘Eto’o isterse gidebilir’
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:01
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
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123654 beşiktaşlılar üzgün..
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