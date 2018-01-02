 Hamzaoğlu dönemi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Hamzaoğlu dönemi

    Hamzaoğlu dönemi
    Süper Lig'de ilk yarıyı düşme potasının üstünde kapatan ve Leonardo ile yollarını ayıran yeni teknik adamını buldu. Kırmızı-beyazlılar son olarak geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'u çalıştıran ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibinin, 47 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. 2014-15 sezonunda Galatasaray'la 3 kupa alan Hamzaoğlu; sezona Rıza Çalımbay ile başlayan 'un, Leonardo ve David Badia'nın ardından bu sezonki 4. teknik adamı olacak.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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