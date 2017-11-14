Antalyaspor'da neşeli antrenman

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor karşısına çıkacak Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Tam sahada taktik çalışması yapan futbolcular Konyaspor maçında uygulanacak oyun organizasyonunun provasını da yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan serbest maçla sona erdi.

Maçı kazanan lacivert takım galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Beyaz takımın oyuncuları da yeleklerini çıkarıp aralarına karıştı. Lacivert takım oyuncuları tüm çabalarına rağmen beyaz takım oyuncularını uzaklaştıramadı. Yorgun düşen futbolcular, soyunma odasına buggyle gitti.