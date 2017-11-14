Antalyaspor'da neşeli antrenman
Antalyaspor, Süper Lig 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor karşısına çıkacak Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Tam sahada taktik çalışması yapan futbolcular Konyaspor maçında uygulanacak oyun organizasyonunun provasını da yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan serbest maçla sona erdi.
Maçı kazanan lacivert takım galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Beyaz takımın oyuncuları da yeleklerini çıkarıp aralarına karıştı. Lacivert takım oyuncuları tüm çabalarına rağmen beyaz takım oyuncularını uzaklaştıramadı. Yorgun düşen futbolcular, soyunma odasına buggyle gitti.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:08
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 3
Yorum
serr geçen sene başka dğnyalardaydılar zaten :) az kaldı bu sene de geçişe başka dünyalara
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 6
Yorum
englishman ya kardeş, yaşı genç olur, çok üstün performans sergiler falan o zaman kuruldan izin çıkıyor, josefin nesine izin çıkacak ?
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Aslan'a Tolga müjdesi
Toplam 1
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Tudor Yas ortalamasi 30 üzeri olan bir takim. Presle, önde baskiyla top aldirmaman lazim bunlara. Hadi Kocum.
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